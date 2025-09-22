中日は２１日の巨人戦（バンテリン）に５―２で逆転勝利。９回を無失点に抑えた守護神の松山晋也投手（２５）は、巨人のライデル・マルティネス投手（２８）に１差に迫る４３セーブ目を記録した。松山は６日の巨人戦（バンテリン）で１点リードの９回二死から５連打を浴び、逆転負けを食らった。これが今季唯一のセーブシチュエーションでの失敗だったが、この日は３人でピシャリ。「いい印象より悪い印象の方が残る。結局はや