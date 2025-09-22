自国開催の大舞台で浮かび上がった収穫と課題は――。陸上の世界選手権（世界陸上、東京・国立競技場）は２１日に全日程が終了。女子はマラソンで７位入賞の小林香菜（２４＝大塚製薬）や、５０００メートルで入賞争いを演じた田中希実（２６＝ニューバランス）、１７歳で大舞台に立った８００メートルの久保凛（東大阪大敬愛高）が注目を集めた。五輪４大会連続出場で２０１３年世界選手権マラソン銅メダルの福士加代子さんは現