俳優の磯村勇斗（３３）と脚本家の大森美香氏（５３）が２１日、都内で取材に応じ、２２日に最終回を迎えるカンテレ・フジテレビ系月１０ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」について語った。本作は、共学化で揺れる私立高校にスクールロイヤー（学校弁護士）として派遣された磯村演じる臆病で不器用な主人公が、法律や校則では簡単に解決できない若者たちの青春に必死に向き合っていく学園ヒューマンドラマだ。民