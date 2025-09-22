◆大相撲秋場所８日目（２１日、東京・両国国技館）豊昇龍は西前頭３枚目・豪ノ山を押し出し、ただ一人の８連勝で勝ち越しを決めた。＊＊＊豊昇龍は初日から８連勝したが、立ち合いで張り差しを狙ったのは安易だった。７連敗中の豪ノ山との対戦で、どこから行っても勝てるという油断があったのではないか。相手が右を差してきたから助かったが、ハズで持っていかれたら苦杯をなめていた。豊昇龍が負ける時は張り差しや変