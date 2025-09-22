男女お笑いコンビ「エレガント人生」の中込悠（36）と山井祥子（31）が21日、ともにSNSを更新し、コンビで結婚したことを発表した。山井は「飲み友達として親交を深めてきた中込悠さんと結婚する運びとなりました」と報告。中込も「交際を経ずにいきなり結婚となり驚かせてしまったかと思います」と“交際ゼロ日婚”であることを告白。山井は「私たちならではの結婚。どうか温かく見守って」と呼びかけた。