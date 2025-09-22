【週刊プレイボーイ 40号】 9月22日 発売 価格：650円（デジタル版 550円） 表紙 【拡大画像へ】 集英社は、雑誌「週刊プレイボーイ 40号」を9月22日に発売した。価格は650円。デジタル版の価格は550円。発売にあわせ、関連グラビアが公開された。 今号では、エリマリ姉妹の2人が表紙と巻頭グラビアに登場。髙野真央さん、白濱美兎さんらのグラビアも掲載