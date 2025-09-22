9月は3月期企業が中間配当を実施するタイミング。効率的に年間の配当を受け取るには絶好のチャンスだ（写真：shironagasukujira／PIXTA）【ランキング全部見る】9月末に権利が得られる配当の利回りが高い企業「トップ10」と「18位以降」は？日本株の上昇トレンドが止まらない。日経平均株価は9月16日、取引時間中に史上初となる4万5000円を突破。9月18日には終値でも4万5000円の大台を超えた。足元のような上昇相場が続いている間