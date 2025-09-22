経済界あるいは経済の専門家の間では、中国ではデフレが進行中との見方が定着しつつある。フランスメディアのRFIはこのほど、中国経済の現状の専門家の見方を紹介する記事を発表した。中国は継続的なデフレに直面していることは確かで、公式データもそれを裏付けている。2025年8月の消費者物価指数は前年同月比で0．4％下落した。これは今年2月以来最大の下落幅だった。食品価格は4．3％急落し、中国人にとって重要な食材の豚肉の