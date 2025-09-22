女優の宮本茉由（30）が21日、警視庁中央署の一日署長を務めた。今年30歳を迎え「自分の意思をしっかり持った格好いい女性になりたい」と、パンツスタイルの制服を着用。「しっかり交通ルールを守って生活したい」と気を引き締めた。22日に最終回を迎えるテレビ東京ドラマ「レプリカ元妻の復讐」では悪女役で注目を集めているが「これを機に警察官の役を頂けたら」とほほ笑んだ。