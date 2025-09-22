20thCenturyの長野博（52）と井ノ原快彦（49）によるユニット「ながのーず」が、滋賀・烏丸半島芝生広場で開催された「イナズマロックフェス」に出演した。昨年に続いてのフェス参加。主催の西川貴教（55）もステージに迎え入れ、V6の代表曲「WAになっておどろう」などを歌唱。長野がかつて主演を務めた「ウルトラマンティガ」もステージに登場し、会場は大盛り上がりとなった。