東京都世田谷区で韓国籍の女性が切りつけられて死亡した事件で、警視庁は２２日にも、殺人容疑で逮捕した交際相手で韓国籍のパク・ヨンジュン容疑者（３０）を邸宅侵入とストーカー規制法違反の両容疑で再逮捕する方針を固めた。パク容疑者は今月１日午後１時半頃、同区野沢のフォトスタジオ敷地内で、港区芝浦の衣料品販売業バン・ジウォンさん（当時４０歳）の首を刃物で切りつけて殺害したとして、２日に逮捕されていた。