楽天は２１日、岡島豪郎外野手（３６）が今季限りで現役を引退すると発表した。群馬・関東学園大付高から白鷗大を経て２０１１年度ドラフト４位で入団。楽天一筋で１４年間プレーし、１３年には７９試合ながら打率・３２３で球団初のリーグ優勝と日本一に貢献した。今季はここまで１軍出場がなかった。通算成績は１０１０試合に出場し打率・２５７、４１本塁打、３１１打点。球団は功労者に対して引退セレモニーを検討