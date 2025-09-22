韓国の大手財閥ＳＫグループ会長で、経済団体・大韓商工会議所会長も務める崔泰源氏の読売新聞単独インタビューの要旨は以下の通り。◇――今年、日韓両国は１９６５年の国交正常化から６０年の節目を迎えた。今後の協力の方向性は。韓日間の貿易量は大きく増えたが、今後は貿易だけでともに経済成長するのは難しい。韓日経済連帯が必要だ。力を合わせて産業を大きく育てていく。ＡＩ（人工知能）や半導体が協力の代表事例とな