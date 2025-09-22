◇東京六大学野球法大4−1立大（2025年9月21日神宮）2回戦2試合が行われた。法大は片山悠真外野手（3年）がリーグ戦初アーチとなる先制ソロを放ち、立大を4―1で下して1勝1敗とした。1メートル87の大型3年生・片山が2回に決勝となる先制の1号ソロを放った。父・英治さん（53）は元東大の4番打者。現在仕事の関係でベトナムに駐在中で「いつも“自分のスイングをしろ”とアドバイスを受けてます」と打ち明ける。「父は神