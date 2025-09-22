韓国大手財閥ＳＫグループの崔泰源（チェテウォン）会長は読売新聞の単独インタビューで、ＡＩ（人工知能）分野での日韓連携を進める考えを明らかにした。様々な事業を手がけるコングロマリット（複合企業）として開発に当たるデータセンター事業でも、日本と協力してアジア市場を開拓することに意欲を示した。（経済部遠藤雅）「大きな投資」崔氏は、日韓の経済協力拡大について「ＡＩと半導体が代表的な事例となり得る」と