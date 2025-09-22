韓国の大手財閥ＳＫグループ会長で、経済団体・大韓商工会議所会長も務める崔泰源（チェテウォン）氏が、読売新聞の単独インタビューに応じた。「韓国と日本は力を合わせ、産業を大きく育てていける」と述べ、ＡＩ（人工知能）や半導体分野での連携を強化する考えを示した。ＳＫグループが、先端半導体分野で日本への投資拡大を検討していることも明らかにした。崔氏は、ＡＩの普及に伴ってデータセンターなどの半導体需要が「