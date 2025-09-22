◇東京六大学野球明大10−0東大（2025年9月21日神宮）明大・久野が昨年4月の左肘じん帯再建手術（通称トミー・ジョン手術）から700日ぶりに神宮のマウンドに戻ってきた。7回から2イニングを2安打無失点。最速152キロを誇るプロ注目の左腕で「まだストレートの球速（この日は最速139キロ）が物足りないですが、投げられたのが収穫です」。戸塚俊美監督は「いずれ先発も考えています。地道に頑張ってきたので、私もうれし