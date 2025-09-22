【バルディフィエメ（イタリア北部）＝平地一紀】ミラノ・コルティナ五輪のテストイベントを兼ねたノルディックスキーのグランプリ（ＧＰ）は２１日、イタリアのバルディフィエメで最終日を迎え、ジャンプ男子は２人１組のスーパー団体（ＨＳ１４３メートル、Ｋ点１２８メートル）で、二階堂蓮（日本ビール）、小林陵侑（チームＲＯＹ）の順で飛んだ日本が合計７６５・７点で２位となった。優勝は、ポーランド。複合男子は、渡