手紙を１冊の本にまとめたダグラスさん。母マージさんは訃報を聞く前夜に聖ペテロが手紙を持ってくる夢を見たという＝８月２日、横浜市保土ケ谷区の英連邦戦死者墓地第２次世界大戦中、シンガポール陥落などに伴って英連邦軍人らを捕虜とした日本軍。その扱いは劣悪で、捕虜を動員して建設したタイとビルマ（現ミャンマー）を結ぶ泰緬（たいめん）鉄道は完成までに多くの犠牲者を出し、“死の鉄道”とも呼ばれた。ダグラス・ヘイ