歌手南こうせつ（76）が21日、東京・日比谷野外音楽堂で行われた「南こうせつ東京フォークジャンボリーin野音」に出演した。小室等（81）イルカ（74）木村充揮（71）細坪基佳（72）きばやし（25）と一緒に2500人の前で「神田川」「うちのお父さん」など全員でアンコールを含めて全22曲を熱唱。今月末で閉鎖される“音楽の聖地（メッカ）”との別れに、南は「1970年にこの世界に出てきたけど、ここで歌うのがステータスでした」と