ケン・ランテクティーさん（左）と兼行真弓さん国際結婚した夫婦がＤＩＹで「開国の地」を明るくしようと奮闘している。オンライン英会話スクール運営のドイツ人のケン・ランテクティーさん（４４）と日本人の兼行真弓さん（４７）は、生活を送る横須賀市浦賀丘でコミュニティーガーデンを開設し、地域住民が使用する階段も修繕した。ケンさんは「近隣の方々が喜んでくれることがとにかく幸せ」と笑顔の輪を広げている。■「３０