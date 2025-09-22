12人組女性アイドルグループ、≠MEが21日、千葉・LaLaアリーナ東京ベイで全国ツアー最終公演を行い、アンコールで11月20日から日本テレビ系で冠バラエティー番組放送決定と11月28日、29日に東京・有明アリーナで特別公演開催を発表した。メンバーにもサプライズで明かされ、リーダー蟹沢萌子（25）は冠番組決定に「私たちもバラエティー力はまだまだ鍛えていきたいと思っているので楽しみに待っていていただけたら」と呼びかけた。