便利グッズだけでなく、気分を上げてくれる雑貨が欲しいときにも頼れる【セリア】。100円ショップならではのプチプラながら、実用性とデザイン性を兼ね備えた商品が豊富に揃っていて、高コスパな掘り出し物もきっと見つかるはず。そこで今回は@ftn_picsレポーター・とも*さんがセリアで発見した、便利で可愛い「110円アイテム」を紹介します。ソックスやポーチなど、ジャンル豊富にゲットできたようです。 夏の