【モデルプレス＝2025/09/22】タレント・女優の新谷姫加が、22日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」40号（集英社）に登場。美しいヒップを披露した。【写真】新谷姫加、白肌輝くランジェリーショット◆新谷姫加、美ヒップ堂々披露“あざとさの天才”といわれる人懐っこさで人気の新谷。グラビア誌の表紙を多数飾り、現在は女優として活躍している。今回は、黒のビキニに身を包み、美しいヒップを大胆に披露している。◆表紙は“エリマ