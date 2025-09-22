【モデルプレス＝2025/09/22】“エリマリ姉妹”ことErikaと百瀬まりなが、9月22日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」40号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。【写真】“エリマリ姉妹”、美ボディ際立つ表紙◆奇跡の美人姉妹“エリマリ”「週プレ」表紙登場今号では、モデルやクリエーターとして活動中のErikaと百瀬が初表紙＆巻頭グラビアに登場。美しいバストを披露し、姉妹ならではの息の合ったポージング＆かけ合いも見せてい