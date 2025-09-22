◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）巨人・田中将大投手（３６）の史上４人目となる日米通算２００勝達成は、またも持ち越しとなった。中日戦の初回に２点の援護をもらったが、５回１／３を５失点で逆転を許して４敗目。８月２１日のヤクルト戦（神宮）で１９９勝目を挙げてから、３試合続けての足踏みとなった。阿部慎之助監督（４６）は「来週も行ってもらう予定」と明言。２８日のヤクルト戦