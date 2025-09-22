◆関西学生アメフト▽第３節関学大４１−１７近大(２１日、神戸ユニバー記念競技場)リーグ７連覇と２季ぶりの学生日本一を目指す関学大は、近大を４１―１７で破り、開幕３連勝を決めた。前半は１４―１４と苦戦したが、今季初スタメンのＱＢ星野秀太（４年）＝足立学園＝が、第３クオーター（Ｑ）にタッチダウン（ＴＤ）パスを決めるなど、けん引した。関学大の星野秀が、ここぞの存在感を発揮した。１４―１７の第３Ｑ７分