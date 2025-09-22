◆大相撲秋場所８日目（２１日、東京・両国国技館）東前頭１１枚目・正代が、東同８枚目・宇良を上手投げで下し、５連勝で７勝目を挙げた。元大関が２０２０年秋場所以来の優勝へ、全勝の横綱・豊昇龍との１差を守った。豊昇龍は西前頭３枚目・豪ノ山を押し出し、ただ一人の８連勝で勝ち越しを決めた。横綱・大の里は東前頭４枚目・平戸海を押し出して７勝目。１敗は大の里、平幕の隆の勝、正代の３人となった。正代はとっさの