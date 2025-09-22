◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）中日・石伊が、今季の本拠地最終戦でバンテリンＤ１号となる決勝２ランを放った。１―２の２回１死一塁。巨人・田中将が投げた１３１キロのスライダーを強振し、左翼席にアーチをかけた。幼少期からテレビで見ていたスター右腕から放った自身３２試合ぶりの一発に「楽天が優勝した試合も見ていましたし、すごい選手から打てたので、自信になる」と笑みを浮かべ