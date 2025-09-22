◆パ・リーグソフトバンク１―２オリックス（２１日・みずほペイペイドーム）オリックス・佐藤には、困った時に立ち返る「原点」がある。２０年の入団時より、課題の１つとしていたのが制球力。育成選手だった昨年５月から、当時の小林２軍監督（現・育成チーフコーチ）のすすめで、打撃投手をメニューに加えた。捕手すらも置かず、現役投手が打者の「補助役」を務めるのは異例。「昔は１軍に駆り出されて、よく投げていたん