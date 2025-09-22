◆パ・リーグソフトバンク１―２オリックス（２１日・みずほペイペイドーム）オリックス・佐藤一磨投手（２４）は「金星」を拾うと、さらに上を見た。「この１勝に満足せず、もっと１軍で投げていけたら」。育成から支配下登録され、昨年６月９日の巨人戦（東京Ｄ）でプロ初登板初先発初勝利。菅野に投げ勝った男は、やはり持っていた。「自分の中で『完璧に抑えられる』という考えはない」。この日の相手もまたエース格の有