右けい骨の骨挫傷で長期離脱していたソフトバンク・柳田悠岐外野手（３６）が２２日のオリックス戦（みずほペイペイ）から１軍に合流することが２１日、決まった。今季は１１試合で打率２割８分６厘、２本塁打。開幕から３番を任されたが、４月１１日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）の自打球で負傷した。回復が当初の見込みよりも大幅に遅れ、８月末に実戦復帰。今月１７日にファームを視察した小久保監督と今後のプランを話し合っていた