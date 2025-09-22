◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―２巨人（２１日・バンテリンドーム）６か月ぶりのリベンジにも笑顔はなかった。中日・大野が６回８安打２失点で、自己最多タイの１１勝目をマーク。日米通算２００勝をかけた巨人・田中将との“８８年生まれ対決”を制したが、「野手が打ってくれて、勝ちがついてる。次回以降は、こういう立ち上がりはないようにしたい」と反省した。ヒヤッとする初回だった。先頭の丸から４連打を浴び、９球で