◆パ・リーグソフトバンク１―２オリックス（２１日・みずほペイペイドーム）オリックス・山崎が２日連続でスーパーリリーフを演じた。「自分でもビックリしました」。投入シーンは同じ８回無死満塁。２点リードでまず、栗原を空振り三振に仕留めた。牧原大は力で押し、一邪飛。最後は代打・山川から外角直球で見逃し三振を奪い、謙虚に火消しを完了させた。開幕１軍から３度の２軍降格を経て、今月１３日に再登録。自慢の直