オリックス・西川龍馬外野手（３０）が２１日、右脛骨（けいこつ）骨折のため出場選手登録を抹消された。２０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で右すね付近に自打球を当て、途中交代。試合後、福岡市内の病院で検査を受けていた。西川はリーグトップの打率３割１分を記録。１０試合を残し、シーズンの規定打席まで３１打席だった。１か月以上の離脱が見込まれ、プロ１０年目で初の首位打者は厳しい状況だ。ＣＳ争いを展開す