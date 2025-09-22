◆パ・リーグソフトバンク１―２オリックス（２１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクがＶロードのラストパートで急停止した。得意のオリックス戦で今季初、本拠地・みずほペイペイでは５月１日以来の連敗だった。マジックは７のまま２日連続の足踏み。「簡単には勝たせてもらえない。若い選手が出ながら優勝争いをしている中でワンプレーがどれだけ大事か感じているところ」と、小久保監督が自らに言い聞かせるように冷静