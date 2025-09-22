◇ナ・リーグドジャースージャイアンツ（2025年9月21日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、本拠地ドジャースタジアムで行われるジャイアンツ戦前にブルペンで捕手を座らせ24球を投げこんだ。登板2日前恒例のブルペン投球で、23日（同24日）のダイヤモンドバックス戦に先発する。チームは地区優勝マジック3で最速Vは23日で大谷は優勝決定試合の先発になる可能性がある。21日のジ軍戦