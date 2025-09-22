“可愛いすぎるJKシスターズ”として話題を集めたハーフのエリマリ姉妹（Erika・百瀬まりな）が、22日発売の『週刊プレイボーイ』40号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。【写真】エリマリ姉妹（Erika・百瀬まりな）密着ショットルーマニアと日本のハーフの2人は、TikTokの動画がかわいすぎると一気にバズり、2018年にはグラビアデビュー。またたく間に人気を集めて同年12月には『ヤンマガ』表紙を飾った。その後