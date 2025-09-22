4人組男性グループOWVが11枚目シングル「BLACKCROWN」を10月1日に発売する。9月30日にデビュー5周年を迎え、さらなる新時代を目指す姿勢を爽快に歌う。その魅力や「いろんな人に僕らのことを知ってほしい」と意気込む4人のアピールポイントなどを聞いた。初心を思い出し、グループのモチーフ“王冠”を真っ黒に染め上げる。スタッフとも密に連携して作り上げた1曲で、リーダー本田康祐（30）は「デビュー曲をパワーアップさせた