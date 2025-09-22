悲願のプレミアリーグ制覇を目指すイングランドの名門アーセナルが、レアル・ソシエダの久保建英に関心を持っているようだ。スペインメディア『FICHAJES.NET』は９月21日、「アーセナルはレアル・ソシエダの危機を利用し、冬の移籍市場でサプライズの動きを準備している」と報じた。「ソシエダは2025−26シーズンを明らかな問題を抱えながらスタートした。５試合を終えてわずか勝点２しか獲得できず、チームは下位に沈んでいる