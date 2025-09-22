女優の白石麻衣（33歳）が、「FRISK」（クラシエ）ブランドの「FRISK クリーンブレス」のCMキャラクターに起用され、9月22日より新CM「60分息キレイ」篇の放映を開始する。「FRISK クリーンブレス」は、緑茶抽出成分を配合した大粒タブレットで、キレイな息が60分間持続することができるのが特徴。スタイリッシュなメタルケースで携帯にも便利なので、口臭が気になったときなど、手軽に口の中をリフレッシュすることができる。今回