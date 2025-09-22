◇女子ゴルフツアー住友生命レディース東海クラシック最終日（2025年9月21日愛知県新南愛知CC美浜C＝6600ヤード、パー72）首位タイで出た神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）が6バーディー、3ボギーの69で回り通算13アンダーでツアー通算4勝目を逃げ切りVで飾った。今季2勝目で今季複数回優勝は佐久間朱莉（22＝大東建託）に続く2人目。優勝賞金1800万円を手にし、年間獲得賞金は1億円超え、生涯獲得賞金は2億円を突破し