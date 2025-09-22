◇大相撲秋場所8日目（2025年9月21日両国国技館）平幕・隆の勝が美ノ海をはたき込みで破り、1敗を守った。常盤山部屋付きの湊川親方（元大関・貴景勝）の助言を生かし、勝ち越しに王手をかけた。単独首位の横綱・豊昇龍は豪ノ山を押し出し、8連勝で勝ち越した。大関昇進を目指す若隆景は熱海富士を寄り切って5勝目。豊昇龍を大の里、隆の勝、正代が1差で追っている。隆の勝は1敗を守って支度部屋に戻ると二重三重の報道陣