町田・黒田監督がリーグ戦残り8試合へ「もう一試合も落とせないつもりで戦う」と強い覚悟を示した。23日はアウェーで2位・京都との上位対決。リーグトップタイの16得点を誇る相手FWエリアスは前節ベンチ外だったが「メンバーが代わると思う。いるかいないかで全然違う」と警戒を強めた。現在5位で首位・鹿島とは勝ち点差7。勝負の終盤戦へ「一つでも順位を上げていく」と意気込んだ。