[9.21 ¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥ê¡¼¥°Âè8Àá ¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å 2-0 ¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó]¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï21Æü¡¢Âè8Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¿Í7Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Á°Àá¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼Àï(¡ü0-3)¤Îº£µ¨½é¹õÀ±¤ËÂ³¤¤¤ÆÄË¤¤Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÏÁ°Àá¤Î¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼Àï(¡ü0-3)¤Çº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë°ìÀï¡£ÀèÈ¯¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿MF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤¬·Ú¤¤Éé½ý¤Î¤¿¤á¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³°