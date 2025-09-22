【プレミアリーグ第5節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 1-1(前半0-1)マンチェスター・C<得点者>[ア]ガブリエル・マルティネッリ(90分+3)[マ]アーリング・ハーランド(9分)<警告>[ア]ユリエン・ティンバー(46分)[マ]ベルナルド・シウバ(36分)、ジャンルイジ・ドンナルンマ(77分)、ジョゼップ・グアルディオラ(67分)観衆:60,161人└90+3分の同点弾!!アーセナルが土壇場で追いつきドローゲームに…マンCは早々に先制