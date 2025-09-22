[9.21 プレミアリーグ第5節 アーセナル 1-1 マンチェスター・C]プレミアリーグは21日、各地で第5節を開催し、それぞれ公式戦2連勝中のアーセナルとマンチェスター・シティの注目の一戦は1-1のドローに終わった。アーセナルは負傷離脱していたDFウィリアン・サリバが先発復帰。同じく離脱していたFWブカヨ・サカとDFベン・ホワイトもベンチに名を連ねた。一方のマンチェスター・Cは実に4年ぶりとなる公式戦3試合連続で同スタメン