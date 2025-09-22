[9.21 ラ・リーガ第5節](Estadi Johan Cruyff)※28:00開始<出場メンバー>[バルセロナ]先発GK 13 ジョアン・ガルシアDF 15 アンドレアス・クリステンセンDF 18 ジェラール・マルティンDF 23 ジュール・クンデDF 24 エリック・ガルシアMF 8 ペドリMF 20 ダニ・オルモMF 21 フレンキー・デ・ヨングFW 7 フェラン・トーレスFW 9 ロベルト・レバンドフスキFW 11 ラフィーニャ控えGK 25 ボイチェフ・シュチェスニーGK 31 ディエゴ