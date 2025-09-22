東京Vは20日の岡山戦でプロ初得点を決めた特別指定選手の日大3年FW平尾勇人（20）に関し、城福監督は一夜明けた21日、今後も積極起用する方針を示した。当初は同日に始まった関東大学リーグに出場予定だったが、FWの駒不足だったことで大学側と交渉、起用にこぎ着けた。指揮官は「我々の意図をくんで、出してくれた」と日大に感謝し「試合に絡めるならこちら（東京V）に」と今後のプランを明かした。