首位固めへ、鬼プレスで3連勝を狙う。鹿島は23日はホームでC大阪と対戦。今月上旬の中断期間に強化した前線からの守備が光り、直近2試合は高い位置でのボール奪取から先制点につなげた。ボール保持型のC大阪にも付け入る隙はありそうで、鬼木監督は「前線の選手のパワーやスピードをどう守備に生かすかに取り組んでいる。狙いをしっかり定めていきたい」と攻略をイメージした。